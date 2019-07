Magazine Nintendo Switch Online chega a quase 10 milhões de assinantes Será que o serviço vai mesmo adicionar jogos de Snes?

A Nintendo está feliz da vida com o andamento do Nintendo Switch Online (NSO). Lançado em setembro de 2018, o serviço chegou ao número de 9,8 milhões de assinantes em abril deste ano. A informação consta em uma sessão de perguntas e respostas com acionistas. No chamado “Q&A”, o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, disse que o número de usuários do NSO te...