Magazine Nintendo leva Dr. Mario aos celulares com direito a multiplayer online; veja vídeo Jogadores poderão stalkear o avanço dos amigos pelo Facebook e desafiá-los para partidas em tempo real

Dr. Mario World, próxima empreitada da Nintendo no mundo mobile, vai contar com multiplayer online. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (2) com o lançamento de um novo trailer do puzzle, que tem tudo para ser tão viciante como os jogos anteriores da série. Em World, os jogadores poderão se conectar pelo Facebook para conferir o avanço dos amigos. Também será p...