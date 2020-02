Magazine 'Ninguém vai conseguir destruir tudo o que construiu', desabafa assessora do Gugu Ester Rocha, que também era amiga pessoal do apresentador, publicou texto em suas redes sociais em meio a brigas envolvendo a herança do artista morto em novembro do ano passado

Assessora de imprensa de Gugu Liberato e sua amiga pessoal, Esther Rocha, postou um desabafo em seu Instagram durante polêmica envolvendo a herança do apresentador, morto em 21 de novembro de 2019."Acordei com saudade de você. Acredite que as turbulências vão passar, o justo será feito e você poderá seguir seu caminho em paz. Receba daí meu abraço de gratidão e ami...