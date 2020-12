Magazine 'Ninguém tem um vibrador?', diz Bruna Marquezine sobre estar solteira na pandemia Atriz falou sobre como anda a sua vida amorosa em entrevista

Bruna Marquezine, 25, parece estar lidando bem com a solteirice durante os meses de pandemia e isolamento social. Em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo, a atriz falou sobre sua vida amorosa e também sobre sexo. "Sexo é a maior troca de energia entre seres humanos. Não transo só pelo prazer. Se for por isso, tem outras maneiras de se satisfazer sozinha. Não co...