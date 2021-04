Magazine Ninguém mexe comigo

Um grupo de artistas e ativistas lançaram recentemente a música Ninguém Mexe Comigo! no YouTube para conscientizar crianças e adolescentes de forma lúdica sobre o que pode ser considerado um abuso e como denunciá-lo. A canção, composta por Bruna Caram, foi inspirada no livro infantilNão Me Toca, Seu Boboca, de Andrea Viviana Taubman. A canção é acompanhada por Marcelo Jeneci...