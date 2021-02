Magazine Nikolas Adami é a nova cara das propagandas após sucesso com o personagem Benzeno Atualmente, ele é um dos protagonistas da campanha do Classi, do POPULAR, além de estampar quase que simultaneamente uma institucional do governo

Difícil não se lembrar do frentista sincerão Benzeno que alertava os motoristas para não abastecer no posto que trabalhava porque o da concorrência estava mais barato. O personagem foi interpretado no início de 2019 pelo ator e humorista Nikolas Jadson Adami, de 27 anos. O comercial passava exaustivamente em todos os canais da TV aberta. A propaganda era do aplicativo Olho...