Então, quarta-feira, sem falta, lá em casa. O convite, com tom afetuoso de convocação, chamou a atenção do dramaturgo Mario Brasini (1921-1997), que observava, de longe, duas mulheres se despedirem carinhosamente depois de terem discutido de maneira exaltada, numa espécie de acerto de contas. Como se nenhuma ofensa tivesse sido trocada, entre acenos e sorrisos, elas combinaram o próximo encontro. Na hora, Brasini quis replicar a cena no teatro e nascia ali a ideia da peça Quarta-Feira, Sem Falta, Lá em Casa.

Meses depois, o projeto reuniria no mesmo palco nomes icônicos como Eva Todor e Henriette Morineau, Beatriz Segall e Miriam Pires e Eva Wilma e Suely Franco. Agora, quase 45 anos depois, o texto do espetáculo é revisitado por Alexandre Reinecke, que traz a peça a Goiânia. Dessa vez, encarnado as duas mulheres estão Suely Franco e Nicette Bruno – esta recebeu a batuta de Eva Wilma que, aos 86 anos, vem mostrando sua faceta como cantora no espetáculo Casos e Canções.

Por aqui, Suely e Nicette sobem ao palco do Teatro PUC, neste sábado (29) e domingo (1º), quando falam sobre amizade, intimidade e sobre a implacável passagem do tempo, numa mistura tragicômica que celebra a vida e promete arrancar risos e lágrimas da plateia. A peça será apresentada, respectivamente às 21 e 19 horas. A classificação indicativa é de 12 anos e os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 100 (valores referentes à inteira). É possível ainda doar alimentos não perecíveis e pagar um pouco mais barato.

Do drama a comédia

Na história, escrita originalmente em 1976, duas amigas se reúnem semanalmente há 40 anos, mas, de repente, descobrem que não se conhecem tão bem. No palco, elas passam a vida a limpo, confrontam sentimentos, visões de mundo e lembranças do passado. Sob o olhar atento do público, Suely, na pele de Laura, e Nicette, que encarna Alcina, falam sobre perdas, solidão, nostalgia e o poder da amizade – indo do drama à comédia, num clima que oscila entre o tenso e o descontraído.

Tudo com a destreza de duas damas do teatro. Enquanto Suely acaba de completar 80 anos (destes, mais de 50 foram dedicados à dramaturgia), Nicette tem 87 e já são mais de 70 entre trabalhos na televisão, no teatro e no cinema. A sintonia no tablado, elas garantem, vem da vida real. E é exatamente essa intimidade que dá um tom tão natural ao clima de “amor e ódio” que costura o espetáculo e as diversas situações na quais segredos insuspeitáveis são revelados e lembranças afetivas, apagadas.

Outro ponto que contribui para a acalorada e divertida discussão é que as amigas, no fundo, têm personalidades bem distintas. Enquanto Alcina (Nicette), é faladeira e impulsiva, Laura (Suely) é racional e irônica. Em comum, porém, assim como as atrizes que dão vida às personagens, elas têm uma veia cômica apurada. Antes de embarcarem para Goiânia, Suely e Nicette conversaram com o POPULAR sobre essas diferenças e semelhanças. Além disso, a dupla também falou sobre a desvalorização da arte no Brasil, a crise no setor cultural e os planos para o futuro. Confira os principais trechos da conversa:

Ao longo do texto vocês mergulham fundo no drama, sem nunca perder o tom leve e bem-humorado. Como é trabalhar entre os dois gêneros?

Suely: Fácil não é, mas tudo fica maravilhoso quando enxergamos essa mistura como um exercício cênico valioso e contagiante. A gente põe para fora tudo o que tem de triste e de alegre, enquanto penetra a essência dos personagens. Acho que isso explica bem o sucesso que a peça vem fazendo ao longo dos anos, e das várias montagens. O público entende, e sente, o que estamos falando.

Apesar de escrita originalmente em 1976, a história continua muito atual. Como o público tem recebido o texto, em diversos momentos carregado de críticas e ironias?

Nicette: Um texto que fala sobre a vida e as nuances do ser humano nunca envelhece. No caso da peça do Mário (Brasini), trata-se de um grande acerto, pois em cima do palco refletimos sobre o crueza do cotidiano, a força da amizade e a capacidade que temos de nos comover mesmo com o que já passou.

Na peça, vocês dão vida a mulheres muito estereotipadas. Enquanto uma é faladeira e impulsiva, a outra é racional e irônica. Como lidam com as diferenças e o que têm aprendido com elas?

Suely: Laura é uma mulher à frente de seu tempo. Forte, porém muito amiga e, no fundo, bastante afetuosa. Aprendo muito com ela.

Nicette: Alcina é completamente diferente de mim. Diz exatamente o que eu nunca falaria e defende posições contrárias àquelas nas quais eu acredito. Mas isso é o mágico do teatro. Ele obriga o ator a sair da zona de conforto.

O texto aborda, de maneira sensível, questões relacionadas à terceira idade e as dificuldades das protagonistas em lidar com as gerações mais novas. Como vocês se relacionam com elas?

Suely: Atualmente, muito bem. Porque as pessoas mais novas entendem tudo o que está acontecendo. Essa mudança vem acontecendo, inclusive, na televisão, onde, de um tempo pra cá, há espaços para histórias que não se fixam no mocinho e na mocinha. Há papéis para a família inteira.

No tablado vocês também falam sobre amizade, intimidade e sobre a implacável passagem do tempo. Recentemente, vocês acabam de completar, respectivamente, 80 e 87 anos. Como lidam com o envelhecimento?

Suely: Nem sabemos o que é isso, continuamos com 16 anos.

Debruçada sobre um tom divertido de comédia, o espetáculo discute a solidão e a maneira como lidamos com ela. Como encaram o tema?

Nicette: O segredo é tratar, tanto a passagem do tempo quanto a solidão, com leveza e bom humor. No meu caso, precisei, na marra, entender o processo de passamento de cada um (Nicette perdeu o marido, Paulo Goulart, em março de 2014). Aprendi que, se enxergarmos a vida de um jeito transitório, a coisa toda fica mais atenuada. Não se trata de não sentir, e sim de acreditar que todos vamos nos reencontrar.

No lugar de vocês, encarnando as duas protagonistas, já estiveram nomes como Eva Todor, Henriette Morineau, Beatriz Segall, Miriam Pires e, mais recentemente, Eva Wilma. Como lidam com a responsabilidade de fazer parte dessa lista?

Nicette: Com muita alegria. Somos todas muito amigas e fazemos parte de uma geração que ama, e respeita, o teatro. Além disso, estamos falando de mulheres de quem gostamos pessoalmente e admiramos profissionalmente.

Como enxergam o desmonte das políticas culturais e a desvalorização da arte no Brasil? O teatro está especialmente ameaçado?

Suely: Essa não é a primeira vez e não será a última que veremos o teatro ser desrespeitado assim. De qualquer maneira, seguimos lutamos a favor de toda e qualquer expressão artística.

Nicette: Fazer teatro no Brasil é um ato de resistência. Sempre vai existir quem queira diminuir a posição respeitosa que ele merece ter. Sabendo disso, vamos nos habituando, treinando o jogo de cintura e aprendendo a superar desafios de toda espécie. Um país sem a sua arte não existe.

Quais os planos para o futuro? Estão trabalhando em algum outro projeto?

Suely: Eu sigo como a Vovó Berta do seriado Os Detetives do Prédio Azul e estou fazendo um filme chamado Fervo, ainda sem data de estreia.

Nicette: Vou fazer uma participação afetiva na novela Éramos Seis (Nicette viveu Lola na versão original, escrita por Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho).

Espetáculo: Quarta-Feira, Sem Falta, Lá em Casa, com Nicette Bruno e Suely Franco

Data: Sábado, às 21 horas, e domingo, às 19 horas

Local: Teatro PUC - Área 5

Ingressos: R$ 100 (inteira, inferior), R$ 75 (inteira, inferior B) e R$ 60 (superior) – a doação de 1 kg de alimento não perecível garante o ingresso solidário, a R$ 80, R$ 60 e R$ 40, respectivamente, à venda no site originalingresso.com

Classificação indicativa: 12 anos

Informações: 4141-2270