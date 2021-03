O jogador Neymar, 29, que também tem se mostrado um fã fervoroso do BBB 21, quer que a Lumena seja a eliminada do Paredão da noite desta terça-feira (2). Ele não gostou de ouvir da boca dela uma crítica a jogadores de futebol. No vídeo, Lumena se refere a Arthur e diz a frase: "jogador de futebol, esses caras, jogador, escroto".

Pelas redes sociais, o jogador do PSG publicou o vídeo e pediu respeito. "Respeito por todas as profissões vem de berço. Toda profissão tem suas lutas, dificuldades e sua história. Nunca julgue sem saber ou sem ter vivido. Jogador de futebol com muito orgulho", disse ele. "Vai militar assim na casa do chapéu", emendou.

Lumena disputa o Paredão com Arthur e Projota. "A hora da Lumena chegou?", escreveu o atleta. Em outro momento, Neymar também gostou da troca de farpas entre Juliette e Lumena em decorrência do Jogo da Discórdia. "E a 'jantada' da Juju (sou íntimo já) na Lumena", divertiu-se.

"Se eu tivesse participado do Jogo da Discórdia de ontem, eu iria burlar a regra e por todas as plaquinhas não cabeça da Lumena", completou o craque.

Lumena e Carla foram as mais criticadas no jogo da discórdia, empataram com quatro placas de adjetivos. Projota, Rodolffo e Thaís ficaram empatados com três adjetivos. Já Fiuk, Sarah, Camilla, Viih Tube e Gil não receberam placas de ninguém.

A lista de adjetivos incluía características como inútil, duas caras, hora extra (já deveria ter sido eliminado), leva e traz, oportunista, turista, tóxico, pipoqueiro, fraco e hipócrita.

Lumena acabou chorando após receber as placas de hipócrita e fraca de Carla, e de oportunista e duas caras de Juliette. A atriz falou que vem sendo atacada há três semanas pela psicóloga e que foi exposta para o Brasil no jogo da discórdia com inverdades. "Também vou usar a plaquinha de fraca porque soube pela casa toda que ela não se sentiu confortável com as palavras que ela usou, mas não veio falar comigo", disse.