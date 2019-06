Magazine Neymar rebate acusação de estupro e expõe conversa; assista ao vídeo Jogador disse que está sendo vítima de extorsão

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG), publicou neste sábado (1) um vídeo em suas redes sociais se defendendo da acusação de estupro feita por uma brasileira. O atleta afirmou que está sendo vítima de extorsão. De acordo com a suposta vítima, cuja identidade não foi revelada, o crime teria ocorrido em um hotel em Paris no último dia 15 de maio. A denúnc...