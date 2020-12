Magazine Neymar organiza festa de Ano-Novo para 500 convidados e show de Safadão e Ludmilla Jogador teria proibido uso de celulares para celebração não vazar

Uma festa com 500 convidados começou na sexta-feira (25) em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro, e o organizador é o jogador de futebol Neymar Jr, 28. Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a festa, que acontece em meio à pandemia da Covid-19, só deve terminar na virada do ano. As aglomerações, como essa, contrariam as orientações das agências de saú...