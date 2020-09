Magazine Neymar constrói boate subterrânea em sua mansão em Mangaratiba para curtir com 'parças' Localizada no litoral do Rio de Janeiro, residência é avaliada em R$ 28 milhões

Neymar, 28, está ampliando ainda mais o espaço da sua casa de veraneio no condomínio Portobello, em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro. De acordo com o jornal Extra, o craque da seleção brasileira está construindo uma boate subterrânea para dar suas festas. O espaço em questão é um terreno ao lado da mansão do atleta, que é avaliada em R$ 28 milhões e conta...