Magazine Neve Campbell volta a “Pânico”

A atriz canadense Neve Campbell está de volta à franquia do filme Pânico após nove anos fora. Ela vai se juntar aos colegas Courteney Cox e David Arquette para mais uma edição do longa, o quinto da franquia de terror. De acordo com a Paramount Pictures Corporation, o título do filme será apenas Pânico, assim como o primeiro, datado de 1996. O longa-metragem será ...