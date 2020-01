Magazine Netflix vai ao STF para manter o especial de Natal do Porta dos Fundos no ar Liminar de um desembargador do Rio veda a exibição do especial no serviço de streaming e em qualquer outra plataforma

A Netflix apresentou uma reclamação no Supremo Tribunal Federal contra a liminar que determina a retirada do ar do especial de Natal do grupo Porta dos Fundos. A liminar foi uma decisão do desembargador Benedicto Abicair, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, atendendo um pedido de liminar da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. Na reclamação, a Netf...