Magazine Netflix renova 'Sex Education' para terceira temporada Informação foi divulgada no Twitter do serviço de streaming. Entretanto as datas não foram informadas

Na tarde desta segunda-feira (10), a Netflix confirmou no Twitter que ‘Sex Education’ será renovada para a terceira temporada. A série é estrelada por Asa Butterfield, que vive o adolescente Otis. ‘Sex Education’ exibiu recentemente a segunda temporada, e, no dia do lançamento, esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter. A trama retrata o relacionamento entre ...