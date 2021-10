Magazine Netflix estreia remake da novela 'Rebelde' em janeiro com brasileira Giovanna Grigio no elenco Além da brasileira, estão no elenco Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita e Franco Masini

A Netflix anunciou nesta quarta (20) que a primeira temporada do remake de "Rebelde" estreia dia 5 de janeiro de 2022. A produção conta com a atriz brasileira Giovanna Grigio, a Samantha de "Malhação: Viva a Diferença" e "As Five", como uma das protagonistas. A plataforma divulgou em suas redes sociais videoclipe dos novos alunos da Elite Way School (EWS) cantan...