Magazine Netflix divulga teaser e pôster de "Dois Papas", filme de Fernando Meirelles com Anthony Hopkins Filme é inspirado em fatos e conta bastidores de uma dramática transição de poder no Vaticano

A Netflix divulgou na quinta-feira, 29, o primeiro pôster e o teaser da série Dois Papas,dirigida por Fernando Meirelles. Com Anthony Hopkins e Jonathan Pryce no elenco, a produção é inspirada em fatos e conta os bastidores da transição de poder entre os papas Bento XVI e Francisco. No filme, o então cardeal Bergoglio (Jonathan Pryce)...