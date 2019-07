Magazine Netflix divulga lista de novos filmes e séries para férias de julho Internautas comemoram, mas cobram a volta de ‘Brooklyn Nine-Nine’ e ‘Atypical’

A Netflix divulgou neste domingo, 30, através das redes sociais, um novo catálogo de filmes e séries para as férias de julho. Algumas produções são muito esperadas, como "Stranger Things", que está na terceira temporada, e a última de "Orange is the New Black". Outros produtos queridinhos da plataforma de streaming terão as sequências disponibilizadas neste mês. "...