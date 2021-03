Magazine Netflix anuncia sequência de 'Cidade Invisível', sucesso em mais de 40 países Renovada para segunda temporada, série ainda não divulgou data das gravações

A Netflix confirmou nesta terça-feira (2) que a série "Cidade Invisível" (2021) irá ter uma segunda temporada. A trama estrelada por Marco Pigossi, 32, e Alessandra Negrini, 50, marcou a estreia do produtor Carlos Saldanha fora do mundo da animação, e chegou à lista de conteúdos mais assistidos do streaming, por pelo menos um dia, em mais d...