A Netflix divulgou nesta segunda-feira (30) a nova produção nacional "Maldivas", com um elenco de peso, como Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro e Klebber Toledo, o título ainda não tem data para estreia.

Escrita por Natalia Klein, a série promete muito drama e diversão aos telespectadores. Marquezine estrela como Liz, uma goiana que muda para Rio em busca de reencontrar sua mãe, morta em um incêndio misterioso. Ela ficará instalada no Condomínio Maldivas - que dá nome à obra -, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em buscas de respostas, Liz se depara com mistérios e intrigas. Ela também tem que se esconder do investigador Denilson, interpretado por Romani, e se infiltrar em um universo cheio de personagens peculiares. Entre eles, estão Milene, papel de Gavassi, a rainha do Maldivas, com uma vida aparentemente perfeita junto ao marido, o cirurgião plástico Victor Hugo, vivido por Klebber Toledo.

No vídeo lançado hoje pela Netflix, que revela o verdadeiro nome da série e seu elenco, atores e atrizes embarcam no tom sarcástico de Maldivas para brincar com o início das gravações e fazer piada dos constantes vazamentos de informação, que criaram especulações e muita expectativa sobre a série.