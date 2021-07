SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou no sábado (24) a data de estreia da sexta e última temporada da série "Lucifer". Durante a edição virtual da San Diego Comic Con, que contou com a participação do ator Tom Ellis e dos produtores executivos Joe Henderson e Ildy Modrovich, foi revelado que os episódios finais da produção ficarão disponíveis na plataforma de streaming no dia 10 de setembro.

"É isso, a temporada final de Lúcifer. De verdade dessa vez", diz comunicado da empresa, fazendo referência a quando a série foi cancelada pela Fox. "O próprio diabo se tornou Deus ... quase. Por que ele está hesitando? E, à medida que o mundo começa a se desfazer sem Deus, o que ele fará em resposta?"

"Junte-se a nós para dizer um adeus agridoce a Lúcifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan", continua. "Traga lenços."

Em recente entrevista ao F5, Tom Ellis disse já estar se preparando para dar adeus ao personagem. "Fui tendo que me preparar ao longo dos anos", afirmou. "Passei muito tempo da temporada 5 achando que seria a última e trabalhando isso de forma discreta nesse processo de luto pelo personagem", conta. "Eu estava pronto para encerrar quando terminamos."

"Sempre quis olhar para esse personagem e para esse momento da minha vida como algo divertido", avalia. "Eu me preocupo que, quando fazemos algo por muito tempo no universo criativo, isso acaba te entediando. Eu ainda não cheguei a esse ponto, então estou muito feliz."