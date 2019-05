Magazine Netflix adquire direitos de dois filmes selecionados para o Festival de Cannes Segundo a revista Variety, os acordos são para direitos mundiais

A Netflix adquiriu os direitos de dois filmes reconhecidos pela crítica no 72º Festival de Cannes: o senegalês Atlantics, dirigido por Mati Diopi, e I Lost My Body, animação francesa assinada por Jeremy Clapin. As informações são da revista Variety. Vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes, espécie de segundo lugar da Pal...