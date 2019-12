Magazine Netflix adapta “The Witcher”, saga sobre dilemas morais em um mundo mágico Com criaturas mágicas, um pano de fundo medieval e duelos violentos, esse universo engrossa o filão da fantasia na TV

A série The Witcher, cuja primeira temporada estreou dia 20, na Netflix, narra a saga de Geralt de Rívia, um caçador de recompensas que conjuga espada e feitiços para matar monstros – por um preço, é claro. Com criaturas mágicas, um pano de fundo medieval e duelos violentos, esse universo engrossa o filão da fantasia na TV.Este ano, a HBO encerrou Game of Thrones, inspirada n...