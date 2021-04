Magazine Netas de escritora Carolina Maria de Jesus dizem viver 'Quarto de Despejo 2' A autora foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas enquanto ele fazia uma reportagem na favela do Canindé, em São Paulo, e se tornou conhecida internacionalmente a partir da publicação de "Quarto de Despejo", de 1960

Liliam, de 48 anos, vive da renda de faxinas e de bicos num restaurante e numa pizzaria em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, para manter as duas filhas que vivem com ela. Ela já catou frutas na xepa da feira e costuma levar uma marmita com o que sobra no trabalho para não faltar comida em casa. "A gente deixa atrasar duas, três, cinco contas e vai dando prioridade p...