Magazine Nesta segunda-feira, completam 40 anos da morte de Cartola, um músico genial

Nesta segunda-feira, completam 40 anos da morte de Cartola, nascido no Rio de Janeiro como Angenor de Oliveira. Dificuldades financeiras levaram a família a mudar-se para o morro da Mangueira, onde conheceu grandes nomes do samba. Embora compositor, foi somente em 1974, aos 66 anos, que ele gravou o primeiro de seus quatro discos. A partir desse momento, com cláss...