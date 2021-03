Magazine 'Nenhuma mulher merece isso', diz Carla Diaz sobre a postura do Arthur no BBB21 Atriz afirmou que não sabe como será o futuro dos dois fora do reality

A atriz Carla Diaz, eliminada do BBB 21 na noite de terça-feira (23), não sabe sobre seu futuro aqui fora com Arthur. Porém, contou que está chocada com a postura dele dentro da casa. "Quando a gente gosta de uma pessoa muitas vezes a gente fica cega. Óbvio que estou muito chocada, não esperava que estaria acontecendo dessa forma. Bem chateada mesmo. É algo que nã...