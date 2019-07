Magazine Nem tudo que reluz é ouro Na cinebiografia A Irresistível Face do Mal Zac Efron interpreta Ted Bundy, serial killer que dividiu os Estados Unidos dos anos 1970

Nos Estados Unidos dos anos 1970, um serial killer matou, pelo menos, 30 mulheres. O caso colocou o homem como um dos mais famosos julgamentos americanos, em parte, por causa de sua fama de sedutor e a conquista de milhares de fãs. A história de Ted Bundy ganha o longa-metragem A Irresistível Face do Mal, com direção do cineasta Joe Berlinger.Na produção, a traj...