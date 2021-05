Magazine Nem tão novos super-heróis HQs de Mark Millar inspiram O Legado de Júpiter, série da Netflix para enfrentar poderio da Marvel

Entre as habilidades especiais dos super-heróis do século 21, o poder de monopólio de mercado parece ser um dos mais almejados pelos seus criadores. No ano anterior à explosão da pandemia que fechou os cinemas, o de 2019, Vingadores: Ultimato se tornou a maior bilheteria do mundo. No fim de semana em que estreou nos Estados Unidos, 90% de todos os ingressos de ci...