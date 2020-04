Magazine Nem tão inéditas, mas diferentes J oão Bosco revela novos caminhos para músicas no álbum Abricó-de-Macaco, que chega às plataformas digitais no dia 17

Para João Bosco, a descoberta de novos caminhos para canções já conhecidas está situada no mesmo território do ineditismo. O violão singular o guia nessa jornada que começa em casa, com a lembrança de músicas próprias e alheias, que podem ir de um antigo samba-enredo a standards do jazz. “A música tem um dinamismo, o autor não pode deixá-la imóvel. Vez por outra é preci...