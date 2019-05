Magazine Nem sempre dor no corpo é sinônimo de ganho em exercícios

Há um ditado entre marombeiros que diz que sem dor não há ganho, do inglês no pain, no gain. Como o princípio também é válido para os demais esportes e campos da vida, popularizou-se. Mas a verdade é que dor pode ser sinal de algo um pouco mais complicado: overtraining. Causado pelo excesso de treino ou falta de descanso, ele provoca queda do condicionamento físico e do sistema im...