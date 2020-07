Magazine Nem sempre dá para seguir

Nem todos podem dizer que têm a versatilidade capilar de uma Fátima Bernardes, certo? A apresentadora ficou conhecida por fazer verdadeiras revoluções nos cabelos, deixando às vezes o público surpreso, perplexo. Certa vez, ela precisou explicar seu novo visual depois do choque que as pessoas levaram ao vê-la na bancada do Jornal Nacional. Nem sempre é possível fazer tanta...