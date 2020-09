Magazine Negro rosto Obras do artista Dalton Paula integram acervo exposto nas paredes do Museu de Arte Moderna de Nova York

No início do ano, quando a pandemia de coronavírus fechou galerias de arte e museus em todo mundo, o artista visual Dalton Paula, 37, se isolou durante três meses em um ateliê em Nova York, nos Estados Unidos. Em processo pessoal de imersão artística, criou as obras para a exposição intitulada Kidnapper of Soul (Sequestrador de Almas, em tradução livre), da ga...