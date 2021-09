O cantor Nego do Borel, 29 anos, publicou em seus Stories - na rede social Instagram - um vídeo chorando na madrugada desta terça-feira (28)O motivo? Saudades dos colegas que fez no programa A Fazenda. Para quem não acompanhou os últimos aconteceimentos, o artista foi expulso pela emissora por decisão judicial.

Vídeos compartilhados por internautas no Twitter mostram trechos que motivaram a mobilização de internautas no sábado (25).

"Nunca senti tanta saudade de homem, mano. Tanto homem junto. "Eu tô com saudade do Gui, Mussunzinho, Vitão, Erasmo... Eu tô com saudade dos caras, mano. Não aguento nem ver as fotos deles. O vídeo do Tiagão chorando por causa de mim", relatou.

O música ainda afirmou que no início do programa, os participantes foram orientados a não se aproximarem dele. Eles, porém, criaram uma relação. "Foram orientados para não chegarem perto de mim e quando você vê que você chega no lugar e conquista a pessoa, mesmo com toda dificuldade."

Nego também compartilhou o momento que o cantor sertanejo Tiago Piquilo aparece chorando. A publicação foi acompanhada da música "Trem Bala" da cantora Ana Vilela.

MAIS ACUSAÇÕES

No domingo, após a expulsão, Borel lamentou a expulsão do reality pelas redes socias. Sem citar nomes, ele ainda atacou a ex-namorada, Duda Reis. "Fui acusado de ser racista. Venho da favela, sou preto, minha família é preta. Eu nem tenho argumento para isso. Todas essas coisas que venho sendo acusado e provando o contrário, junto com a polícia, não têm tido valor porque mesmo assim as pessoas vem me julgando e atacando. Estou sentindo que minha voz não vale nada. Hoje eu vejo o preconceito, o racismo escancarado na nossa sociedade", lamentou.

DEFESA DE DAYANE MELLO

No início da tarde desta segunda (27), a equipe da modelo Dayane Mello, 32, divulgou nota afirmando que "todas as medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas para que a participante de A Fazenda 13 "tenha todo amparo legal reservado às mulheres que sofrem violência sexual".

POLÍCIA INVESTIGANDO

A Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para apurar o ocorrido. No domingo, a equipe da modelo já tinha publicado uma nota de repúdio direcionada à RecordTV e à produção de A Fazenda 13. Eles argumentam no comunicado que a forma como foram contados os fatos que culminaram com a saída de Nego do Borel do reality foi banalizada e que "colocaram a vítima como vilã."

Comunicado da equipe da modelo ressalta que a edição do programa ignorou que a modelo já trocou selinhos e carícias com Aline Mineiro e que o estado de embriaguez no qual Dayane se encontrava foi ignorado. A nota ressalta que ela precisou da ajuda de quatro pessoas para conseguir se vestir.

"Esconderam dos olhos do público as diversas vezes que Dayane disse para parar, que não podia e não queria. Não mostraram as falas repugnantes do participante falando que precisava de concentração para seu órgão íntimo ficar rígido o suficiente para praticar atos sexuais", salienta o anúncio, que finaliza criticando a exposição da conversa na qual ela fala sobre o ocorrido com a produção da atração.

"São tantas lacunas que não foram preenchidas e distorções exibidas pela edição do programa, que apenas uma nota não seria o suficiente para expor", diz a equipe ao final do anúncio.

ENTENDA O CASO NEGO DO BOREL E SUPOSTO ESTUPRO

A Record decidiu expulsar o cantor Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, do reality A Fazenda 13 neste sábado (25). A decisão aconteceu após os espectadores acusarem o participante de supostamente estuprar a modelo Dayane Mello na madrugada do mesmo dia, após a segunda festa do programa.

Em nota oficial enviada à coluna Zapping, a Record afirmou que "diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição". A emissora também informou que a participante passou por atendimento psicológico.

Circulam nas redes sociais trechos de vídeos dos peões no quarto após a comemoração. Dayane aparentava estar muito bêbada e outros participantes a ajudaram a se trocar e a se deitar.

Em uma das imagens, MC Gui, 23, aparece perguntando se ela gostaria de ficar onde estava, com Nego do Borel sobre ela, ou ir para a cama dela. "Papo sério, se ela não quiser sair, você sai, Nego", ele disse, e alegou ser melhor para evitar problemas.

Ao fundo, vozes femininas afirmavam que ela estava "totalmente bêbada" e concordam com a instrução. Em outro vídeo, Borel está deitado ao lado de Dayane, a abraçando, e outros participantes tentam afastá-lo, enquanto o cantor pede: "Calma aí".

Um dos trechos mais sérios é o que mostra o quarto durante a madrugada, com os demais participantes dormindo. As limitações da câmera não permitem que as imagens e o áudio sejam claros.

Segundo o público, nos trechos, Nego do Borel estaria na cama com Dayane, que não reagia por estar inconsciente. Há sons que parecem gemidos e, em alguns momentos, é possível ouvir a voz da modelo, quase inaudível, murmurando que tem uma filha.