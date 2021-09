O cantor Nego do Borel foi expulso do realtiy show, A Fazenda, da emissora Record, na tarde deste sábado, 25, de acordo com o jornalista de celebridades, Léo Dias. A decisão foi tomada após internautas realizarem movimento nas redes sociais exigindo a punição maior para Leno Maycon Viana Gomes (Nego do Borel), 29, do programa. Os espectadores acusam o participante de estuprar a modelo Dayane Mello, 32, na madrugada deste sábado (25), após a segunda festa do programa.

Outros participantes

Em uma das imagens da transmissão ao vivo, MC Gui, 23, aparece perguntando se ela gostaria de ficar onde estava, com Nego do Borel sobre ela, ou ir para a cama dela. "Papo sério, se ela não quiser sair, você sai, Nego", ele disse, e alegou ser melhor para evitar problemas. Ao fundo, vozes femininas afirmavam que ela estava "totalmente bêbada" e concordam com a instrução. Em outro vídeo, Borel está deitado ao lado de Dayane, a abraçando, e outros participantes tentam afastá-lo, enquanto o cantor pede: "Calma aí". Um dos trechos mais sérios é o que mostra o quarto durante a madrugada, com os demais participantes dormindo. As limitações da câmera não permitem que as imagens e o áudio sejam claros.

Leia também: Nego do Borel é expulso do programa A Fazenda após acusação de estupro, afirma colunista

"Tenho filho"

Segundo o público, nos trechos, Nego do Borel estaria na cama com Dayane, que não reagia por estar inconsciente. Há sons que parecem gemidos e, em alguns momentos, é possível ouvir a voz da modelo, quase inaudível, murmurando que tem filho.

Expulsão

Internautas pedem a expulsão do participante, que já se envolveu em polêmicas dentro e fora do reality. No Twitter, termos como "Estupro não", "Não é não" e "Estupro na Record" estão entre os assuntos mais comentados deste sábado (25).

Nas redes sociais da fazendeira, administradores pedem que fãs denunciem e cobrem posicionamento da Record. "Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações", diz a equipe dela.

"Nada justifica!", continua o texto. "As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis."

A emissora afirmou em nota nas redes sociais que os fatos estão sendo apurados. "A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta ultima noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite", diz o texto.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Nego Borel não se pronunciou sobre o ocorrido até a última atualização deste texto.

Imagens

Imagens compartilhadas por internautas no Twitter mostram trechos que motivaram a mobilização de internautas