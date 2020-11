Magazine Negligenciada pela maior parte das pessoas, pálpebras merecem atenção para evitar doenças Todas as doenças que atingem a região merecem atenção redobrada do paciente, pois elas colocam em risco a saúde dos olhos e a qualidade da visão

Parece ditado de música sertaneja, mas é a pura verdade. Tem coisas na vida que só passamos a valorizar quando as perdemos. No caso da saúde das pálpebras, o raciocínio não poderia ser mais verdadeiro. Dobras finas de pele e músculo que cobrem e protegem os olhos, as pálpebras normalmente não recebem a atenção necessária por parte da maioria das pessoas. A coisa só...