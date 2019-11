Magazine "Negando as aparências, disfarçando as evidências": Chitãozinho receberá título de cidadão goiano Segundo o deputado, autor da proposta, a honraria é justificada pelas "diversas contribuições culturais e econômicas" do artista ao estado de Goiás

O cantor sertanejo José Lima Sobrinho, o Chitãozinho, da dupla Chitãozinho & Xororó, vai receber o título de cidadão goiano. A proposta é de autoria do deputado Chico KGL (DEM) e foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), publicada nesta quarta-feira (13), no Diário Oficial do Estado. O parlamentar justificou a honraria pelas "diver...