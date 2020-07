Magazine Naya Rivera, atriz de 'Glee', desaparece após passeio em lago Filho dela, garoto de quatro anos já foi encontrado com vida

A atriz americana Naya Rivera, 33, conhecida pela personagem Santana de seis temporadas da série “Glee”, está desaparecida desde que foi dar um passeio de barco junto do filho de quatro anos, no Lago Piru, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o site Mirror, ela não usava colete. De acordo com autoridades locais, ela alugou um barco e saiu com o menino pelo l...