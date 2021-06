Magazine Natiruts lança disco 'Good Vibration' com participações de Ziggy Marley e Pedro Capó É o nono de inéditas da banda e conta com artistas internacionais, mas sem deixar de lado a essência de amor e positividade dos regueiros

Na capa do novo disco, o Natiruts surge flutuando sobre as águas do Lago Paranoá, cartão-postal de Brasília (DF), cidade natal da banda formada em 1996. A imagem é a primeira mensagem para onde eles querem ir e o repertório é a certeza. Em Good Vibration, 9º de inéditas da carreira e recém-lançado nas plataformas digitais, o grupo aponta para o mercado latino ...