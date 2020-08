Magazine Natação para bebês

Uma das habilidades mais surpreendentes dos bebês é a de aprender a nadar. Quem nunca ficou impressionado com vídeos compartilhados nas redes sociais com imagens da desenvoltura dos pequenos na piscina? Além de ser surpreendente, a atividade é extremamente benéfica para a saúde infantil. Em busca disso, a empresária Bruna Caroline do Carmo Souza, 26 anos, matriculou a ...