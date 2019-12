Magazine Natação é recomendada para todas as idades e sem contra-indicação “Em casos de pacientes com osteoporose, a prática, aliada com a musculação, pode ser benéfica para manter a densidade óssea”, exemplifica o ortopedista e traumatologista André Luiz Passos Cardoso

Recomendada para todas as idades, a natação tem efeito positivo para quem pretende envelhecer com mais qualidade de vida. “Em casos de pacientes com osteoporose, a prática, aliada com a musculação, pode ser benéfica para manter a densidade óssea”, exemplifica o ortopedista e traumatologista André Luiz Passos Cardoso, chefe dos serviços de cirurgia da coluna dos Hospitai...