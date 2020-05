Magazine “Nasci de novo”, diz Seu Waldemar sobre o período em que esteve internado Apresentador disse em entrevista que o sentimento era de que estava recebendo uma nova chance de vida

O apresentador e humorista Seu Waldemar deu entrevista, nesta sexta-feira (8), à TV Anhanguera e falou sobre o período em que ficou internado e sobre a recuperação do contágio do coronavírus. “Eu nasci de novo”, avaliou o apresentador do programa “No Balaio”, que voltou a ser exibido no sábado (2). Ao Jornal Anhanguera 1ª Edição, ele disse que o sentimento era de...