Nasce primeiro filho de Alok e Romana Novais Ravi nasceu de parto normal humanizado às 8h20 desta sexta (10)

Nasceu na manhã desta sexta-feira (10), Ravi, o primeiro filho do DJ goiano Alok e da médica Romana Novais. A assessoria de imprensa de Alok informou que Ravi chegou ao mundo às 8h20 por parto normal humanizado. As contrações começaram na madrugada e agora, mãe e filho estão bem e o herdeiro do casal já está mamando no peito. A mulher de Alok publicou em sua...