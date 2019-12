Magazine Nasce o primeiro filho da cantora Marília Mendonça A assessoria de imprensa da artista confirmou o nascimento de Léo, fruto do relacionamento com Murilo Huff

O filho da cantora Marilia Mendonça com o sertanejo Murilo Huff, o Léo, nasceu nesta segunda-feira (16). A confirmação é da assessoria de imprensa da artista, repassada ao site UOL. Contudo, mais detalhes não foram divulgados. Durante o quadro Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, ontem, o apresentador relatou ao vivo que Marilia não participou do programa porque...