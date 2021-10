Magazine Nasce Matteo, segundo filho da cantora Luiza Possi "O que sei é que vou criar dois meninos feministas nesse mundão de meu Deus. Dois moleques que vão respeitar e amar as pessoas, dois meninos que com certeza não serão machistas", afirmou

Matteo, o segundo filho de Luiza Possi, 37, nasceu no início da noite de domingo (17), de parto normal, em São Paulo. A cantora anunciou a chegada do bebê por meio de um vídeo em que aparece com o filho no colo. "Vida longa ao meu pequeno. Obrigada a todos que vibraram por nós", ela escreveu. ...