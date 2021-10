Magazine Nasce Lara, filha de Junior Lima e Mônica Benini O cantor disse que não consegue descrever o tamanho da felicidade

O cantor Junior Lima, 37, e a mulher, a designer Mônica Benini, 35, surpreenderam os fãs nesta quinta-feira (4) ao compartilhar uma foto da segunda filha. Lara nasceu no último domingo (10). O casal costuma publicar fotos com o primogênito Otto, 4, mas sem mostrar o rosto. Junior e Mônica publicaram a mesma foto no Instagram. O cantor disse que não consegue descre...