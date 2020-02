Magazine Nasce filho de Pyong Lee, que está no BBB, e Sammy Lee Com pouco mais de 24 horas de vida, o bebê já tem 346 mil seguidores no Instagram, em um perfil com três fotos publicadas

O filho de Pyong Lee, que está confinado no BBB 20, nasceu neste domingo (16) às 11h30, segundo informou a equipe do hipnólogo no Twitter. O pequeno Jake e a mulher do youtuber, Sammy Lee, estão bem. Com pouco mais de 24 horas de vida, o bebê já tem 346 mil seguidores no Instagram, em um perfil com três fotos publicadas. "A gente deseja muita saúde pra ess...