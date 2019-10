Magazine Nasce a filha do sertanejo Mateus e da médica Marcella Barra Eles já são pais do Dom, de 2 anos

O segundo filho do cantor sertanejo Mateus, da dupla com Jorge, e da médica Marcella Barra, nasceu na madrugada desta quarta-feira (23). O nome escolhido para a menina é Flor, talvez uma homenagem a uma das músicas de maior sucesso da dupla goiana, do álbum "A Hora É Agora", de 2012. Mateus e Marcella já são pais de Dom, de 2 anos. Marcella é filha do também cantor Marcelo...