Magazine Nas artes plásticas

Na obra de Antonio Poteiro (1925-2010), as tradições dos povos indígenas aparecem com frequência graças ao período de três anos que o artista passou na ilha do Bananal com os carajás na década de 1950. Essa experiência foi antes de ele fixar residência em Nerópolis e depois Goiânia. Ele passou uma temporada na aldeia para aprender técnicas de cerâmica e quando começo...