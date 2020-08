Magazine Narrativa poderosa

Menos empolgante em termos sonoros que o antecessor, Lemonade, de 2016, The Gift ganha gás extra com o lançamento de seu braço visual, que parece dar mais sentido às músicas e acompanha a onda de protestos do movimento Black Lives Matter detonada pelo assassinato do americano George Floyd pela polícia em maio deste ano.A canção Black Parade, liberada pela cantora no di...