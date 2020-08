Magazine Narradores de eventos esportivos marcaram época na TV brasileira

Galvão Bueno Ele nasceu uma semana depois do Maracanazo. E quem poderia imaginar que as finais de Copa do Mundo seriam uma de suas marcas. Galvão Bueno tornou-se, nas últimas décadas, a principal voz da TV brasileira nos maiores eventos esportivos, semeando bordões que entraram no imaginário dos telespectadores, que se dividem entre os que o amam e os que...