Magazine Nanda Costa dá à luz gêmeas frutos de seu relacionamento com Lan Lanh "Em breve, dentro do previsto, estarão em casa. A nova família, que não cabe em si de tanta felicidade, faz questão de agradecer todo o carinho e as boas vibrações dos fãs e amigos desde o início da gravidez", diz em nota a assessoria

